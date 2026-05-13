Maquinchao destacó el talento de Antonella Hernández y su trabajo en el telar mapuche

La joven artesana fue reconocida por representar la cultura y las raíces de la comunidad a través de un oficio ancestral.

La Municipalidad de Maquinchao, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, felicitó y destacó públicamente a Antonella Hernández, quien emocionó y sorprendió a miles de personas gracias a su talento y dedicación al telar mapuche.

La joven artesana compartió recientemente su historia y experiencia en una entrevista realizada por TN, donde relató cómo comenzó a aprender este oficio ancestral que representa una parte fundamental de la cultura mapuche.

Desde el municipio resaltaron el orgullo que significa para la comunidad contar con jóvenes que mantienen vivas las tradiciones culturales y transmiten el valor de las raíces e identidad de la región.

“Gracias, Antonella, por representar con tanto amor nuestras raíces, nuestra cultura y a Maquinchao”, expresaron desde la Secretaría de Cultura y Turismo.

Asimismo, remarcaron la importancia de continuar acompañando y visibilizando el trabajo de artesanos y artesanas que preservan saberes ancestrales y fortalecen el patrimonio cultural local.