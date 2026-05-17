Lotería y la UNRN presentan la segunda edición de “Elegir (te) es ganar”

Lotería de Río Negro, junto a la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), presenta la segunda edición del concurso “Elegir (te) es ganar”, una propuesta destinada a estudiantes de carreras de grado que promueve la creatividad, la reflexión y la construcción de entornos saludables.

La convocatoria ya se encuentra abierta y permanecerá vigente hasta el 15 de agosto. La propuesta busca promover el bienestar estudiantil a través de producciones creativas y digitales.

La iniciativa invita a las y los estudiantes a desarrollar contenidos originales vinculados a distintas problemáticas que atraviesan a las juventudes y la vida universitaria, utilizando herramientas audiovisuales, artísticas y digitales.

En esta nueva edición, las producciones podrán abordar temáticas como Juego y juventudes; Hábitos saludables y actividad física; Consumos problemáticos; Responsabilidad social y medio ambiente.

El certamen contará con cuatro categorías:

– Fotografía (sin IA)

– Ilustración (sin IA)

– Video de hasta 60 segundos

– Imagen y/o video realizado con inteligencia artificial

Se valorará especialmente la creatividad, la originalidad y el uso responsable de las herramientas tecnológicas y digitales.

Las producciones deberán presentarse a través del siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtH9vz14GKR7-w6EKwJbWo0hUWAYPVA32TzSJaWdnXXXqibw/viewform

La evaluación se realizará en dos etapas: una preselección técnica a cargo de un comité evaluador integrado por docentes, trabajadores/as de la UNRN y especialistas de Lotería de Río Negro; y una instancia final de votación pública mediante redes sociales.

Entre los premios previstos se entregarán tablets y auriculares inalámbricos para las producciones ganadoras de cada categoría.

A través de esta propuesta, Lotería de Río Negro continúa acompañando iniciativas orientadas a la promoción de hábitos saludables, el bienestar integral y la participación activa de las juventudes, fortaleciendo el trabajo conjunto con instituciones educativas de toda la provincia.

Mas información sobre bases, condiciones y criterios de participación en https://www.loteriaderionegro.gob.ar/?contID=79117