Ovinpiadas Patagónicas: Río Negro sede del encuentro de formación técnica

En General Conesa, las Ovinpiadas Patagónicas reunieron a estudiantes de escuelas agrotécnicas de la región en una propuesta que combina aprendizaje, práctica y trabajo en equipo, con eje en la producción ovina.

Con Río Negro como sede, participaron 15 equipos de Santa Cruz, Chubut y Neuquén, que junto a sus instructores realizaron instancias teóricas y prácticas sobre manejo ovino, integrando conocimientos y habilidades propias del sector.

El encuentro se desarrolló en la chacra del Centro de Educación Técnica 4, institución anfitriona. Fue organizado por la Escuela para Capacitación de Ovejeros de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa, en articulación entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro.

Este año, la propuesta incorporó por primera vez instancias regionales clasificatorias, fortaleciendo su carácter federal y consolidando un recorrido formativo que culminará en la competencia nacional.

Las actividades se desarrollaron en estaciones de trabajo donde los participantes aplicaron conocimientos técnicos y resolvieron situaciones del ámbito productivo, vinculadas al manejo de animales, herramientas, seguridad e higiene y toma de decisiones. La propuesta incluyó también charlas técnicas y demostraciones prácticas sobre sanidad animal, esquila y acondicionamiento de lana.

Las Ovinpiadas se inscriben en el marco de la Educación Técnico Profesional y promueven experiencias de aprendizaje que articulan teoría y práctica, fortaleciendo capacidades vinculadas al mundo del trabajo.

En representación de Río Negro participaron el CET 17 de General Roca, el CET 24 de Río Colorado, el CET 4 de General Conesa, la Escuela Agraria Alto Valle Este y el Centro Educativo Rural de Pilca Viejo.

Como resultado de la competencia, cuatro equipos clasificaron a la instancia nacional que se desarrollará en septiembre en Catamarca. El primer puesto fue para la Escuela Agropecuaria 725 de Sarmiento (Chubut), mientras que el CET 4 de General Conesa obtuvo el segundo lugar, destacándose también como sede organizadora.

Este tipo de iniciativas fortalece la formación técnico-profesional, promueve el trabajo colaborativo entre instituciones educativas y contribuye a la revalorización del sector ovino y del trabajo rural, consolidando el vínculo entre educación, producción y desarrollo local.