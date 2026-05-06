Maquinchao: convenio para fortalecer las prácticas de estudiantes del ITS N° 14

La intendenta de Maquinchao, Silvana Pérez, junto al secretario de Gobierno y Desarrollo Humano, Alejandro Abraham, firmaron un importante convenio con el director del Instituto Técnico Superior N° 14, Ing. Agr. Gustavo Zgaib, el presidente del Ente para el Desarrollo de la Región Sur, Darío Ibáñez, y el técnico Sergio Torres.

El acuerdo tiene como objetivo que estudiantes de la institución puedan realizar prácticas vinculadas a las carreras de Tecnicatura Superior en Producción Agropecuaria, Tecnicatura en Economía Social con Orientación al Desarrollo Local y Rural y Tecnicatura Superior en Economía Social Popular y Solidaria.

Esta iniciativa busca fortalecer la formación académica de los y las estudiantes, al tiempo que promueve su vinculación con el territorio y contribuye al desarrollo local y regional.

Desde el Municipio destacaron la importancia de seguir trabajando de manera articulada para generar más oportunidades para la comunidad educativa y acompañar el crecimiento de la región.