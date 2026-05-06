Más de un 65% de presentismo docente en las escuelas rionegrinas

El Ministerio de Educación y Derechos Humanos registró un presentismo docente superior al 65% en las escuelas de la provincia, durante la primera jornada del paro convocado de manera arbitraria por el gremio UNTER.

A través de las negociaciones paritarias, el Gobierno de Río Negro ha priorizado el diálogo, y de esta manera se han volcado todos los esfuerzos para que las y los docentes de la provincia cuenten con salarios por encima de la inflación.

Este lunes y pese a la medida de fuerza, el presentismo docente tuvo un alto impacto en las aulas para garantizar el derecho a la educación de miles de estudiantes rionegrinos.

El Gobierno Provincial consideró que no existe justificación para la medida de fuerza de UNTER, en un contexto donde los salarios docentes crecieron por encima de la inflación en los últimos dos años y posicionan a la provincia con el cuarto mejor sueldo del país.