Se realizó el Taller de Huerta, Suelo y Riego en Maquinchao

En las instalaciones del Vivero Municipal de Maquinchao se llevó a cabo el Taller de Huerta, Suelo y Riego, una propuesta que contó con una importante convocatoria y fue coordinada por el Área de Producción de la Municipalidad.

La jornada contó con una muy buena participación de vecinos y vecinas, generando un espacio de aprendizaje e intercambio de experiencias. Durante el encuentro se abordaron diferentes métodos de siembra, preparación y cuidado del suelo, manejo del agua y técnicas para el desarrollo de una huerta.

Desde la organización destacaron que este tipo de espacios de capacitación son fundamentales para continuar fortaleciendo los conocimientos y experiencias de la comunidad, promoviendo prácticas que contribuyan a la producción local.

“Agradecemos especialmente a todas las personas que se acercaron y participaron de esta jornada, compartiendo sus experiencias y conocimientos”.

Asimismo, expresaron su agradecimiento por la predisposición y el acompañamiento permanente del INTA, a través de la Agencia de Extensión Rural de Ingeniero Jacobacci, que brinda su apoyo en este tipo de actividades.

“Desde el Área de Producción esperamos poder seguir generando nuevas capacitaciones y encuentros de esta índole, acercando herramientas y conocimientos que sean de utilidad para nuestra comunidad”.

La propuesta permitió compartir conocimientos y experiencias entre los participantes, fortaleciendo el trabajo vinculado a la producción y las huertas en la localidad.