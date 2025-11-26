Provincia y municipios trabajan en la prevención de consumos

Con el objetivo de seguir apostado a la prevención de consumos problemáticos, el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Turismo y la Agencia para la Prevención y Asistencia ante el Abuso de Sustancias y de las Adicciones (APASA) trabajan en el diseño de un nuevo programa destinado a las jóvenes de toda la provincia.

En este sentido el Secretario de Gobierno, Agustín Ríos, se reunió con la titular de APASA, Norma Mora, para planificar la ejecución del programa.

Se trata de una iniciativa que se llevará adelante junto con los municipios y contará con instancias de capacitación, fortalecimiento institucional y trabajos comunitarios vinculados a la prevención de los consumos.

De esta manera, el Gobierno de Río Negro sigue trabajando en la prevención de los consumos problemáticos y las adicciones mediante la participación activa de las y los jóvenes rionegrinos.