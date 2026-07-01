Los hospitales rionegrinos reciben a 46 nuevos residentes

Con la incorporación de 46 nuevos profesionales a las residencias médicas y no médicas, siete hospitales de Río Negro fortalecen sus equipos de salud. De esta manera, la red sanitaria provincial alcanza un total de 173 especialistas que actualmente realizan su formación en el sistema público.

Desde este 1 de julio, el Ministerio de Salud de Río Negro incorporó formalmente a 46 nuevos profesionales al sistema de residencias en especialidades médicas y no médicas. Los residentes desarrollarán su formación y desempeñarán tareas en hospitales de San Carlos de Bariloche, El Bolsón, Cipolletti, General Roca, Viedma, General Conesa y Las Grutas.

Este nuevo contingente se suma a los 127 profesionales que ya se encuentran cursando sus años anteriores de especialización, consolidando un esquema provincial que apuesta fuertemente a la capacitación en servicio como política de arraigo.

Al respecto, la Subsecretaria de Desarrollo, Capacitación y Residencias en Salud, Renata Scalesa, expresó su entusiasmo por el inicio de este ciclo: “Estamos muy contentos de poder recibir a los nuevos profesionales que han hecho el sacrificio de atravesar las diferentes etapas del concurso de residencias, que han quedado seleccionados y han podido elegir las sedes para formarse. Hoy los estamos recibiendo formalmente en cada uno de los hospitales”.

La funcionaria destacó el excelente marco que tuvo el proceso de selección este año, el cual superó los registros de períodos previos: “Este año, por suerte, la convocatoria abarcó mucho más que otros años, alcanzó cerca de 180 inscriptos. Un gran porcentaje de ellos rindió el concurso y se presentó”.

Respecto a la metodología de evaluación, Scalesa subrayó el retorno al formato de examen provincial, lo que otorgó mayor autonomía de gestión y facilidades de acceso a los postulantes: “Volvimos al examen provincial, lo cual nos permitió tener algunas definiciones distintas a las que veníamos atravesando con el concurso unificado. Establecimos dos sedes para rendir: una en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), para dejar a mano el examen a los profesionales que se reciben en universidades ubicadas fuera del territorio provincial, y otra sede en Cipolletti. Luego de rendir, pasaron por una instancia de entrevistas y análisis de antecedentes que definió el orden de mérito”.

Las vacantes asignadas corresponden a residencias básicas (médicas y no médicas) y posbásicas, abarcando disciplinas fundamentales tales como Cirugía, Medicina General, Clínica Médica, Pediatría, Tocoginecología, traumatologia, Salud Mental Comunitaria, Kinesiología, Salud Pública Veterinaria, Enfermería en distintas especialidades. “La provincia tiene una propuesta de formación amplia que nos permite contar con estos espacios de capacitación en servicio para, no solo formar a los especialistas, sino lograr que luego decidan quedarse en nuestros hospitales”, recalcó la Subsecretaria.