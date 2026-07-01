Las primeras nevadas encuentran a la Región Sur preparada para el invierno

Después de varios años de sequía, las primeras nevadas volvieron a despertar expectativas en la Región Sur. Aunque las precipitaciones registradas hasta el momento fueron leves y se concentraron principalmente en las zonas más altas, representan un aporte esperado para la recuperación del pastizal natural y la recarga de las fuentes de agua que sostienen la producción ganadera.

Frente a este escenario, el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo ya puso en marcha el operativo previsto para la temporada invernal. Con la distribución de aproximadamente 190.000 kilos de pellets de alfalfa, la Provincia comenzó a reforzar los bancos de forraje que funcionan en municipios y comisiones de fomento, una herramienta que permite contar con reservas de alimento antes de que las condiciones climáticas compliquen el acceso a los establecimientos rurales.

Las primeras entregas ya alcanzaron a Ñorquinco, Pilcaniyeu, Comallo, Mencué y Paso Flores. Durante la próxima semana continuarán en Colán Conhué, Laguna Blanca, Pilquiniyeu del Limay, Mamuel Choique, Río Chico y Ojos de Agua, para luego avanzar hacia el centro, el este y el norte de la Región Sur, completando el cronograma planificado.

La asistencia se sostiene sobre un esquema de trabajo compartido con municipios y comisiones de fomento, que participan en la organización de la distribución y, en muchos casos, también fortalecen los bancos de forraje con recursos propios. Esa articulación permite que el alimento permanezca disponible en cada localidad y llegue con mayor rapidez a los pequeños productores cuando las condiciones del invierno dificultan los traslados.

Ese trabajo territorial se complementa con una infraestructura desarrollada para anticiparse a las contingencias climáticas. En el marco de la Estrategia Provincial de Gestión Integral del Riesgo en el Sector Agropecuario, Río Negro construyó 25 galpones de acopio de forraje distribuidos estratégicamente en la Región Sur, con una inversión cercana a $3.000 millones. Los depósitos, de 200 metros cuadrados cada uno, permiten almacenar alimento en puntos estratégicos, mejorar la logística y reducir los tiempos de respuesta frente a nevadas o períodos de sequía, además de brindar mejores herramientas de trabajo a municipios y comisiones de fomento.

El subsecretario de Ganadería Ovina, Caprina y Arraigo, Juan Carlos Escobar, explicó que estas primeras nevadas son alentadoras para el sector porque la producción de la Región Sur depende en gran medida de las precipitaciones invernales. “La nieve favorece la recuperación del pastizal natural y la recarga de las fuentes de agua para el consumo animal y humano. Después de varios años de sequía, es una señal que los productores esperaban”, señaló.

Escobar agregó que el operativo que hoy se desarrolla en todo el territorio es el resultado de un trabajo planificado durante el año. En ese sentido, destacó que el fortalecimiento permanente de los bancos de forraje, la construcción de los galpones y la coordinación con los gobiernos locales permiten afrontar el invierno con mejores condiciones y una capacidad de respuesta más rápida.

En la misma línea, el ministro Carlos Banacloy remarcó que estas acciones forman parte de una política impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck para incorporar la gestión del riesgo como un eje permanente del desarrollo productivo. “La decisión fue invertir antes de que aparezca la emergencia, dotando a la Región Sur de infraestructura, reservas de alimento y una red de trabajo territorial que hoy permite responder con previsión y cercanía a las necesidades de los productores”, sostuvo.

Así, mientras el invierno comienza a instalarse en la Región Sur, la Provincia despliega una estrategia construida con anticipación, que combina planificación, infraestructura y articulación con los gobiernos locales para sostener la producción ganadera y acompañar a las familias que viven y trabajan en el territorio.