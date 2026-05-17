Se licitara una obra de gas para 126 familias de Jacobacci

El Gobernador Alberto Weretilneck mantuvo un encuentro con el Intendente de Ingeniero Jacobacci, José Mellado, y anunció que el 23 de junio se conocerán las ofertas para la obra que llevará el gas a 126 nuevas familias. Los trabajos serán ejecutados con fondos provinciales, con una inversión que supera los $247 millones.

Además, el Gobernador entregó dos aportes: $40 millones para la pavimentación del cruce ferroviario y calle Luis Beltrán, y $20 millones para la reparación de veredas del Hospital Rogelio Cortizo.

El Intendente Mellado resaltó que estas tres obras “nos van a permitir seguir cambiando la realidad de Jacobacci y seguir mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos” y destacó la felicidad de “seguir trabajando en forma conjunta Municipio y Provincia en beneficio de todos los vecinos”

Más de 120 familias accederán al servicio de gas

La obra no solo significará un cambio rotundo en la calidad de vida de las familias de Jacobacci, sino que además garantiza la continuidad de la obra pública, generando empleo y movimiento económico en la región. Facilitar el acceso al gas natural en una zona donde los inviernos son crudos es parte del compromiso del Gobierno Provincial, asegurando igualdad y una mejora concreta en el día a día.

Las empresas interesadas en consultar o adquirir los pliegos licitatorios podrán hacerlo en la sede del Ministerio de obras y Servicios Públicos (Buenos Aires 4, Viedma), al teléfono 0800-222-3595 o a través de la web oficial: obrasyserviciospublicos.rionegro.gov.ar.