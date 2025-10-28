Maquinchao Noticia del día Regionales

Firma de contrato para la ampliación de la red de gas en Maquinchao

Ricardo Manrique 12 horas ago

En el día de hoy se concretó la firma del contrato entre la Municipalidad de Maquinchao, representada por la intendente Silvana Pérez, y el presidente de la empresa Agrovial Sur S.A., Pablo Gareis, para la ejecución de la obra “Ampliación Municipal de Red de Gas”.

El proyecto representa una inversión de $102.491.730,40 y beneficiará a 89 familias de nuestra comunidad. A través de esta ampliación se extenderán 2.236 metros de red, mejorando la calidad de vida de los vecinos y promoviendo el desarrollo sostenido de Maquinchao.

Además, ya se recibieron los caños correspondientes a la obra municipal, lo que permitirá iniciar los trabajos en los próximos días.

En tanto, durante el mes de noviembre llegarán los materiales destinados a la ampliación provincial, una obra complementaria impulsada por el Gobierno de Río Negro, que continúa fortaleciendo la infraestructura local y acompañando el crecimiento de todos los maquinchenses.

