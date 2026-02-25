Se Incendio un vehículo en la Ruta Nacional 23

Pasadas las 16 horas, Bomberos de Sierra Colorada recibieron un llamado alertando sobre un incendio vehicular en la Ruta Nacional 23, en el tramo que une Sierra Colorada con Los Menucos.

Una familia oriunda de San Carlos de Bariloche que se trasladaba en un VW Suran sufrió el incendio total del vehículo. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 239, cuando regresaban desde Las Grutas.

Afortunadamente, los cuatro ocupantes lograron salir del rodado a tiempo y resultaron ilesos, aunque el automóvil sufrió pérdidas totales.

En el lugar trabajaron Bomberos de Sierra Colorada, personal policial de la Unidad 49 y personal de Tránsito de Los Menucos, quienes intervinieron para controlar la situación y asistir a los ocupantes.