Comallo se prepara para vivir la Fiesta Provincial de la Cordialidad

La comunidad de Comallo se prepara para tres jornadas de celebración los días 3, 4 y 5 de abril, con espectáculos musicales, jineteadas, montas especiales y un gran bingo familiar con importantes premios, en el marco de la tradicional Fiesta Provincial de la Cordialidad.

Durante las tres noches habrá espectáculos con destacados artistas nacionales, provinciales y regionales, además de actividades tradicionales y el esperado gran bingo familiar, que tendrá como premio principal un Fiat Argo 0 km.

Artistas confirmados

Viernes 3: Candu Domínguez

Candu Domínguez Sábado 4: La Repandilla

La Repandilla Domingo 5: Paquito Ocaño y Sele Vera

Jineteadas y tradición

Los mejores caballos del país estarán presentes en la fiesta. En la gala se podrá ver al caballo campeón de Jesús María 2026, “El Vasco”, preparado para una monta especial.

Sábado: Gran desafío de tropilleros regionales. Categoría bastos: $6.000.000 en premios a repartir. Categoría grupa: $5.000.000 en premios a repartir.

Gran desafío de tropilleros regionales. Domingo: Gran rueda con bastos y encimera con jinetes invitados, con la participación de las tropillas Tolosa, Altavez y Smith.

Premios generales de la jineteada

1º: $6.000.000

2º: $4.000.000

3º: $2.500.000

4º: $1.500.000

5º: $1.000.000

Además, habrá montas especiales coordinadas por Sergio “Checho” del Castillo.

La fiesta es organizada por la Municipalidad de Comallo, gestión del intendente Raúl Hermosilla, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de tres días a pura fiesta y cordialidad.