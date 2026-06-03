Río Negro impulsa ley para fortalecer la producción pública de medicamentos

El Gobierno de Río Negro envió a la Legislatura un proyecto de ley destinado a fortalecer el rol estratégico de PROFARSE, el laboratorio público provincial que produce medicamentos para hospitales, centros de salud y organismos públicos de toda la provincia.

La iniciativa propone eximir del pago de los impuestos sobre los Ingresos Brutos y de Sellos a las operaciones que PROFARSE realice con organismos públicos provinciales y municipales, hospitales, comisiones de fomento e IPROSS, permitiendo optimizar recursos y destinarlos directamente al fortalecimiento de la producción pública de medicamentos.

La medida se inscribe dentro de una política sanitaria sostenida por la Provincia, que reconoce a los medicamentos como un bien social y considera a la producción pública farmacéutica como una herramienta fundamental para garantizar el acceso de la población a tratamientos seguros, oportunos y de calidad.

PROFARSE constituye hoy uno de los pilares del sistema sanitario rionegrino. Su producción abastece a hospitales y centros de atención primaria de toda la provincia, permitiendo garantizar la provisión de medicamentos esenciales y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema público de salud.

El proyecto destaca que cuando PROFARSE provee medicamentos al propio Estado no desarrolla una actividad comercial orientada al lucro privado, sino que ejecuta una política pública sanitaria definida por el Gobierno Provincial.

En este marco, la iniciativa busca evitar que recursos que podrían destinarse a la producción de medicamentos, incorporación de tecnología o ampliación de la capacidad operativa del laboratorio deban ser utilizados para afrontar cargas tributarias generadas dentro del propio sector público.

De esta manera, los fondos que hoy se destinan al pago de impuestos podrán reinvertirse en el fortalecimiento de la infraestructura productiva, la incorporación de equipamiento, el desarrollo de nuevos medicamentos, la investigación, la capacitación técnica y la ampliación de la capacidad de abastecimiento del sistema sanitario provincial.

La propuesta también consolida el proceso de fortalecimiento institucional de PROFARSE impulsado en los últimos años. La empresa estatal fue creada a partir de la experiencia del Programa Zonal de Medicamentos (PROZOME), una iniciativa pionera de Río Negro que sentó las bases de la producción pública de medicamentos en la provincia y que con el tiempo permitió consolidar una estructura productiva reconocida a nivel nacional.

Actualmente, PROFARSE no sólo abastece al sistema público rionegrino, sino que además se ha convertido en un actor estratégico dentro de la política farmacéutica provincial, garantizando disponibilidad de medicamentos esenciales, contribuyendo a la sostenibilidad del sistema de salud y fortaleciendo la soberanía sanitaria de Río Negro.

El proyecto fue remitido a la Legislatura con Acuerdo General de Ministros para su tratamiento en única vuelta, dada su importancia para el fortalecimiento de las políticas públicas de salud y para consolidar una herramienta estratégica que permite garantizar el acceso a medicamentos para miles de rionegrinos.