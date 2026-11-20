Con la participación de 1.600 jóvenes de toda la provincia, San Carlos de Bariloche fue sede de la gran final de los Juegos Rionegrinos, una propuesta que durante tres jornadas reunió deporte, integración y compañerismo. Con representantes de más de 110 escuelas e instituciones, la competencia cerró una nueva edición reafirmando el valor del deporte como espacio de encuentro, participación y desarrollo para las juventudes rionegrinas.
Tras tres días cargados de acción y diversión se definieron las y los campeones de los Juegos en todas las disciplinas en disputa: handball, vóley, mini vóley, ringo, break dance, básquet 3×3, atletismo convencional y adaptado, y circuito de habilidades motoras para personas con discapacidad.
En este sentido el Secretario de Estado de Juventud, Deporte y Cultura, Nahuel Astutti, afirmó que “hemos vivido una semana increíble en la que pudimos ver a nuestros jóvenes jugar y disfrutar en cada jornada” y agregó que “una vez más los Juegos han sido un éxito, tanto a nivel deportivo como en su principal objetivo que es el de fomentar lazos y propiciar encuentros a través del deporte”.
Cabe destacar que este año los Juegos Rionegrinos convocaron a más de 18.000 niños, niñas y adolescentes de todo el territorio provincial en la etapa local, provenientes de 68 municipios y comisiones de fomento.
El programa fue organizado en conjunto por la Secretaría de Estado de Juventud, Deporte y Cultura y el Ministerio de Educación y Derechos Humanos.
Ganadores de los Juegos Rionegrinos 2026
BÁSQUET 3X3
Colegial I Femenino
Viedma – Paulo VI
Colegial I Masculino
San Antonio – ESRN 38
Colegial II Femenino
Río Colorado – Gustavo Martinez Zuviria
Colegial II Masculino
Cipolletti – Estación Limay
VÓLEY
Escolar
General Roca – Instituto Nuevo Siglo
Colegial 1 femenino
Jacobacci – CET 26
Colegial 1 masculino
Luis Beltrán – SALESIANO SCJ
Colegial 2 masculino
Luis Beltrán – Instituto Magdalena de Canossa
Colegial 2 femenino
Luis Beltrán – SALESIANO SCJ
RINGO
General Roca – E.P 364
HANDBALL
Escolar
Sierra Colorada – Esc. N° 26
Colegial 1 masculino
Río Colorado – Instituto Gustavo Martínez Zuviría
Colegial 1 femenino
Sierra Colorada – ESRN 82
Colegial 2 femenino
Viedma – Colegio Secundario Artémides Zatti
Colegial 2 masculino
Río Colorado – Instituto Gustavo Martínez Zuviría
ATLETISMO
Escolar
Choele Choel – Escuela N° 10
BREAKING
Top rock femenino
Esc. N° 53 – Cipolletti
Top rock masculino
Esc. N° 53 – Cipolletti
Footwork femenino
Esc. N° 53 – Cipolletti
Footwork masculino
Esc. N° 374 – Bariloche
2vs2 masculino
Esc. N° 374 – Bariloche
2vs2 femenino
Esc. N° 53 – Cipolletti