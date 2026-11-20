Con la participación de 1.600 jóvenes de toda la provincia, San Carlos de Bariloche fue sede de la gran final de los Juegos Rionegrinos, una propuesta que durante tres jornadas reunió deporte, integración y compañerismo. Con representantes de más de 110 escuelas e instituciones, la competencia cerró una nueva edición reafirmando el valor del deporte como espacio de encuentro, participación y desarrollo para las juventudes rionegrinas.

Tras tres días cargados de acción y diversión se definieron las y los campeones de los Juegos en todas las disciplinas en disputa: handball, vóley, mini vóley, ringo, break dance, básquet 3×3, atletismo convencional y adaptado, y circuito de habilidades motoras para personas con discapacidad.

En este sentido el Secretario de Estado de Juventud, Deporte y Cultura, Nahuel Astutti, afirmó que “hemos vivido una semana increíble en la que pudimos ver a nuestros jóvenes jugar y disfrutar en cada jornada” y agregó que “una vez más los Juegos han sido un éxito, tanto a nivel deportivo como en su principal objetivo que es el de fomentar lazos y propiciar encuentros a través del deporte”.

Cabe destacar que este año los Juegos Rionegrinos convocaron a más de 18.000 niños, niñas y adolescentes de todo el territorio provincial en la etapa local, provenientes de 68 municipios y comisiones de fomento.

El programa fue organizado en conjunto por la Secretaría de Estado de Juventud, Deporte y Cultura y el Ministerio de Educación y Derechos Humanos.

Ganadores de los Juegos Rionegrinos 2026

BÁSQUET 3X3

Colegial I Femenino

Viedma – Paulo VI

Colegial I Masculino

San Antonio – ESRN 38

Colegial II Femenino

Río Colorado – Gustavo Martinez Zuviria

Colegial II Masculino

Cipolletti – Estación Limay

VÓLEY

Escolar

General Roca – Instituto Nuevo Siglo

Colegial 1 femenino

Jacobacci – CET 26

Colegial 1 masculino

Luis Beltrán – SALESIANO SCJ

Colegial 2 masculino

Luis Beltrán – Instituto Magdalena de Canossa

Colegial 2 femenino

Luis Beltrán – SALESIANO SCJ

RINGO

General Roca – E.P 364

HANDBALL

Escolar

Sierra Colorada – Esc. N° 26

Colegial 1 masculino

Río Colorado – Instituto Gustavo Martínez Zuviría

Colegial 1 femenino

Sierra Colorada – ESRN 82

Colegial 2 femenino

Viedma – Colegio Secundario Artémides Zatti

Colegial 2 masculino

Río Colorado – Instituto Gustavo Martínez Zuviría

ATLETISMO

Escolar

Choele Choel – Escuela N° 10

BREAKING

Top rock femenino

Esc. N° 53 – Cipolletti

Top rock masculino

Esc. N° 53 – Cipolletti

Footwork femenino

Esc. N° 53 – Cipolletti

Footwork masculino

Esc. N° 374 – Bariloche

2vs2 masculino

Esc. N° 374 – Bariloche

2vs2 femenino

Esc. N° 53 – Cipolletti