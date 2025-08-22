Salud recuerda recomendaciones para prevenir el Hantavirus

Ante la confirmación de un caso positivo de Hantavirus en San Carlos de Bariloche, el Ministerio de Salud de Río Negro recuerda las principales medidas de prevención.

Es fundamental tener en cuenta estás recomendaciones, tanto en espacios rurales abiertos como en ambientes cerrados, ante la posible presencia de roedores.

El Hantavirus es una enfermedad viral aguda grave. El principal transmisor es el ratón colilargo, que elimina el virus a través de la saliva, orina y heces. Las personas pueden contagiarse al inhalar partículas contaminadas, al tener contacto directo con roedores o sus excreciones. En la Patagonia, además, existe una variante que puede transmitirse de persona a persona.

Síntomas frecuentes: fiebre, dolor muscular, cefalea, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Ante cualquier síntoma o contacto sospechoso, es clave acudir al centro de salud más cercano.

¿Qué hacer si encontrás un roedor muerto?

Rociarlo con agua y lavandina al 10%.

Esperar 30 minutos y manipularlo con guantes o bolsas como protección.

Colocarlo en doble bolsa y desecharlo en un pozo profundo o incinerarlo de forma segura.

En actividades al aire libre

Circular por senderos habilitados, de día y con calzado cerrado.

Recolectar leña solo en zonas abiertas y durante el día.

Si consumís agua de fuentes naturales, agregar una gota de lavandina por litro.

Evitar el ingreso a construcciones abandonadas.

Si vas a ingresar a lugares cerrados por mucho tiempo

Usar barbijo con filtro N° 95 o N° 99 y protección ocular.

Ventilar durante al menos 60 minutos antes de ingresar.

Rociar superficies con lavandina al 10% y dejar actuar 30 minutos.

Luego limpiar y ordenar el espacio.

En tu casa

Mantené la vivienda limpia y sin restos de comida o basura al alcance de roedores.

Sellá rendijas, rajaduras y asegurá puertas y ventanas.

Desmalezá el entorno y mantené ordenados galpones, corrales, composteras e invernaderos.

Para limpiar terrenos, usá barbijo N° 95 o N° 99, protección ocular y ropa de trabajo adecuada.