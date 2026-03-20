Ruta de la Estepa: se suma un nuevo punto turístico en Maquinchao

En el marco del 121° aniversario de Maquinchao, el Gobernador Alberto Weretilneck y la Intendenta Silvana Pérez inauguraron el Vagón Turístico, en la segunda etapa del corredor Ruta de la Estepa, una obra que fortalece el turismo local, amplía la oferta recreativa y proyecta a la región como destino dentro del circuito patagónico.

La obra forma parte del programa provincial “50 Destinos Turísticos” e implica la recuperación de un vagón en desuso cedido por Tren Patagónico, que fue transformado en una moderna oficina de informes turísticos. De esta manera, una pieza con profundo valor histórico y cultural, que supo transportar a miles de viajeros a lo largo de la estepa patagónica, recupera protagonismo para orientar y acompañar a los visitantes que recorren la región.

El espacio cuenta con office, sanitarios, servicios completos y climatización adaptada a las condiciones del clima patagónico, ofreciendo un entorno cálido y funcional.

Una inversión que fortalece el territorio

La segunda etapa del corredor turístico comprende un total de cuatro vagones. Tres ya fueron inaugurados en Jacobacci, Pilcaniyeu y Maquinchao y resta la puesta en funcionamiento del correspondiente a Comallo. La inversión total asciende a $734 millones, una apuesta que fortalece las comunidades de la estepa y pone en valor el paisaje y la identidad regional.

El programa incluye, además, la instalación de tótems identificatorios que funcionan como señales de bienvenida en el paisaje, y de estrados panorámicos ubicados en puntos estratégicos de la ruta, pensados para invitar al viajero a detenerse y contemplar la inmensidad del territorio.

De la jornada participaron los Ministros de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; y de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos; autoridades provinciales y municipales, concejales, y vecinos y vecinas de la comunidad.