Repaso de caminos vecinales en la zona rural de Pilcaniyeu

La Municipalidad de Pilcaniyeu, en articulación con Vialidad Rionegrina, continúa avanzando con tareas de repaso y mantenimiento de caminos vecinales en distintos sectores de la zona rural.

En esta primera etapa, los trabajos se concentraron en el sector de Paso de los Molles, donde se realizaron mejoras que optimizan las condiciones de transitabilidad, beneficiando directamente a vecinos y productores.

Estas intervenciones forman parte de un plan de trabajo sostenido que tiene como objetivo fortalecer la conectividad rural, facilitando el acceso y acompañando el desarrollo productivo de la región.