Jacobacci inauguró el Vagón Turístico y obras barriales

En vísperas del 109° aniversario de Ingeniero Jacobacci, el Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente José Mellado inauguraron el nuevo Vagón Turístico sobre la Ruta 23, que fortalece el corredor de la Estepa rionegrina. Además, con fondos petroleros se concretó la renovación de plazas y luminarias LED que mejoran la vida urbana de la localidad.

El nuevo Vagón Turístico, junto al Paseo Lineal, forman parte de la segunda etapa del Programa Corredor Turístico Ruta de la Estepa, que demandó una inversión provincial de $691 millones e incluyó obras en Pilcaniyeu, Comallo, Maquinchao y Clemente Onelli.

El Gobernador Alberto Weretilneck señaló que la obra forma parte de una política provincial de infraestructura turística: “La Ruta 23 es uno de los grandes potenciadores del turismo. Estos vagones se piensan como lugares de información, pero también de promoción de los productos locales. Y tiene un valor especial porque sintetiza pasado y futuro: recuperamos la historia ferroviaria y abrimos puertas al desarrollo de toda la Región Sur”.

El espacio, montado sobre un vagón ferroviario en desuso, fue acondicionado como oficina de informes turísticos con sanitarios y office, recuperando la memoria ferroviaria de la localidad y potenciando el desarrollo turístico de la zona.

Durante la jornada también se inauguraron la renovación de plazas y el recambio de luminarias en distintos barrios, financiados con fondos petroleros transferidos por la Provincia al Municipio por un total de $45.601.214 y U$S5.082.

“Lo que sale de la tierra se transforma en obras. En un momento donde el 85% de los impuestos que pagan los rionegrinos se los lleva la Nación y poco vuelve, en la provincia seguimos haciendo obras con mucho esfuerzo y trabajo conjunto. Avanzamos en cloacas, alumbrado, espacios públicos, en todo lo que significa vivir mejor”, remarcó Weretilneck.

El Mandatario también defendió la importancia de la obra pública: “Algunos la critican, pero en Río Negro siempre la hicimos con absoluta transparencia. Todo está publicado, las empresas compiten, nunca tuvimos una denuncia. No podemos condenar a la obra pública por lo que hicieron otros, en otro tiempo. Sin obra pública no hay futuro, y en Río Negro seguimos adelante”.

Por su parte, el Intendente de Ingeniero Jacobacci, José Mellado, resaltó el impacto local de las obras inauguradas: “Este lugar es la puerta de acceso a Jacobacci. El vagón que hoy inauguramos nos permite mostrar quiénes somos a quienes pasan por la Ruta 23. Ya es un punto de encuentro, mientras se construía la gente venía a tomar mates, a sacarse fotos. Y con las luminarias y la renovación de plazas estamos respondiendo a demandas de años, algo que pudimos concretar con el acompañamiento de la Provincia”.

Acompañaron la actividad el Ministro de Gobierno, Turismo y Trabajo, Fabián Gatti; el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; la Ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos; el Presidente del bloque de legisladores de JSRN, Facundo López; junto a autoridades provinciales y locales, legisladores, dirigentes y trabajadores de la UOCRA.

Con estas obras, el Gobierno de Río Negro reafirma su compromiso con el desarrollo turístico, social y cultural de la Región Sur, generando oportunidades para las comunidades y posicionando a Jacobacci como un punto clave de la Ruta de la Estepa.