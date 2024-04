Maquinchao: el rápido accionar de la policía se logro recuperar un robo en la zona rural

El pasado viernes 4 individuos que se trasladaban una una camioneta fueron detenidos por la policía de Maquinchao y El Cain luego de un robo en la zonal rural Del Cain.

El vecino Damian Cornelio del paraje Tromen Niyeu (El Caín) expreso en su redes sobre el robo:

Expreso: “El viernes tipo 15hs, un rato antes de llegar a mi casa, me cruce unas personas que no eran de la zona, y fueron quienes nos abrieron el rancho del campo en Tromen Niyeu (El Caín), y nos robaron de todo.., (grupo electrógeno, bombeador, fusil, 2 recados, pantalla solar, etc etc)”.

“Cuando nos percatamos del robo, hicimos la denuncia y por la rapidez del personal de la comisaria de Maquinchao y del Destacamento El Caín, comenzamos a investigar y lo sumamos al vecino (Oscar “Pelao” Huaiquilican) criollo como pocos, quien gracias a el, encontramos el rastro… iban desde las Sierras de Apas hacia el centro de la meseta… y por la excelente accionar de la policía, los seguimos 30km y los encontramos con todas las cosas, (Por un camino IN-TRAN-SI-TA-BLE)…

“Los encontramos antes de llegar al campo de un poblador de la meseta, estos 5 tipos se trasladaban en una Nissan blanca doble cabina quienes escondieron las cosas entre la leña de vaca.”

“Ojalá esto llegue a oídos de los jefes o jefa de la policía, porque los 5 policías que fueron al rastrillaje hicieron un laburo increíble para que podamos recuperar todo, ya que esta valuado en unos 5 millones de pesos.” “Entre ellos andaba un amigo, Humberto, un crack., … Gracias y espero se los reconozca como se lo merecen: de Maquinchao Humberto Gimenez y el oficial Santiago Sanchez , de criminalística Los Menucos Wanda Bianco Nuin y Ludmila Godoy, y del Caín Saúl Sacamata.. Ademas el subcomisario Ricardo Fraima de Maquinchao., el agente Manuu Orellano del Caín y todos los agentes y amigos que dieron aviso en distintas localidades..

“Nunca había pasado esto en la zona, a tener ojo con estos delincuentes.. hay que denunciar …”