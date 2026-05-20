Estudiantes del ITS N° 7 participaron de una charla sobre el Proyecto Parque Eólico

Estudiantes del ITS N° 7 de Los Menucos participaron de una charla informativa vinculada al Proyecto Parque Eólico de Cerro Policía.

La actividad estuvo a cargo de la Secretaría de Energía de Río Negro y representantes de Fortescue, quienes brindaron detalles sobre el desarrollo del proyecto, su impacto y las oportunidades vinculadas al sector energético.

Durante el encuentro, los estudiantes pudieron interiorizarse sobre el funcionamiento de los parques eólicos y conocer aspectos relacionados con la generación de energías renovables y el desarrollo productivo de la provincia.