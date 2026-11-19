La nueva Ley de Farmacias impulsada por el Gobernador Alberto Weretilneck comienza a traducirse en respuestas concretas para los rionegrinos. A partir de diciembre, los afiliados del IPROSS de Ñorquinco, Comallo y Pilcaniyeu podrán acceder a medicamentos ambulatorios a través de una red de botiquines farmacéuticos, evitando traslados a otras ciudades y los gastos que eso implica.

La medida representa una aplicación concreta de la reforma del sistema farmacéutico provincial, que modernizó las reglas de funcionamiento, incorporó nuevas modalidades de atención y distribución de medicamentos y generó herramientas para mejorar la cobertura en localidades alejadas de los grandes centros urbanos.

En este marco, el IPROSS pondrá en marcha un esquema que permitirá acercar la prestación farmacéutica a las comunidades de la Región Sur, dando respuesta a una dificultad histórica de quienes deben recorrer largas distancias para acceder a sus tratamientos.

Durante el aniversario de Ñorquinco, Weretilneck destacó la importancia de esta decisión. “Buscamos estar más cerca de nuestra gente y garantizar que la cobertura de salud llegue a cada rincón de la provincia”, señaló.

La nueva Ley de Farmacias incorpora herramientas como la receta electrónica, la telefarmacia y nuevas posibilidades de distribución y entrega segura de medicamentos. Este marco normativo permite desarrollar soluciones adaptadas a las necesidades de cada territorio, especialmente donde las distancias y la disponibilidad de servicios representan una dificultad para los vecinos.

“Vivir en una localidad pequeña no tiene que significar tener que viajar kilómetros para acceder a un medicamento”, sostuvo Weretilneck.

La primera etapa comenzará en diciembre en Ñorquinco, Comallo y Pilcaniyeu, con la perspectiva de extender progresivamente el sistema a otras localidades de la provincia.

La Presidenta del IPROSS, Ivana Porro, destacó la importancia de acompañar esta transformación con medidas concretas: “Queremos que los vecinos sientan que su obra social está presente en cada rincón de la provincia, brindando respuestas concretas para mejorar su día a día”.

De esta manera, Río Negro comienza a llevar al territorio los cambios introducidos por la nueva legislación, con una política que busca reducir las desigualdades geográficas en el acceso a los medicamentos y mejorar los servicios de salud para los afiliados del IPROSS.