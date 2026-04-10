Educación mantuvo una reunión de paritarias con el gremio UNTER

El Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, se reunió con representantes del gremio UNTER en el marco de un nuevo encuentro de paritarias.

En este sentido, el Gobierno continúa con su voluntad de diálogo a través de estos espacios pese a que desde el gremio se utilizan lógicas que no son propias de una negociación paritaria como el hecho de anunciar previamente medidas de fuerza para el próximo jueves 16 y viernes 17, en caso de no obtener las respuestas que pretende.

Estos anuncios públicos y medidas dispuestas, resultan excesivas en el marco de una paritaria con incrementos salariales otorgados, donde se acompaña el salario docente superando la inflación acumulada.

Pese a todo esto, el Gobierno de Río Negro sigue eligiendo el camino del diálogo con la premisa de la responsabilidad y previsibilidad respecto a los recursos de la provincia.

Es importante recordar que el próximo 20 de abril se abonará la segunda cuota de la suma fija no remunerativa y por agente de $125.000.

Por otro lado, en la paritaria, el Ministerio se comprometió a la entrega de las grillas salariales luego de que sea publicado el IPC de Viedma y Nación a través de la Secretaria de Trabajo, en referencia al segundo incremento en el mes de abril con el IPC promedio de febrero y marzo de 2026, siendo abonado en el mes de Mayo.

Luego de ello, se evaluará en conjunto con el Ministerio de Economía el contexto económico y financiero para continuar con la paritaria docente.

Participaron de la paritaria la Secretaria de Educación, Silvia Arza, los Vocales Gubernamentales, Romina Procoppo y Fabio Sosa y la Secretaria de Administración, Mónica Temprano.

Por UNTER estuvieron la Secretaria General, Laura Ortiz; el Secretario Adjunto, Félix Mauricio Ovadilla; y la Secretaria Gremial, Gabriela Cecilia Aguilar, entre otras autoridades