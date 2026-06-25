Río Negro y la Unión Europea analizaron oportunidades de inversión

El Gobernador Alberto Weretilneck recibió en Casa de Gobierno al embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg, con quien compartió una agenda de trabajo centrada en el desarrollo productivo, las oportunidades que abre el acuerdo comercial con el Mercosur y el potencial de crecimiento de sectores estratégicos de la provincia. “Hay muchos ejes productivos en juego y mucho potencial de empleo y de crecimiento”, destacó el diplomático

Durante el encuentro se abordaron temas vinculados al desarrollo agroindustrial, la actividad minera, la energía, la generación de empleo y las perspectivas económicas de Río Negro, además del impacto que tendrá para la provincia la entrada en vigor del acuerdo entre ambos bloques comerciales.

Høeg destacó que la reunión permitió analizar las posibilidades de crecimiento que se abren para Río Negro a partir de una mayor integración comercial. “Hablamos mucho de cómo el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur puede impactar en la provincia. Hay oportunidades en el agro, con facilidades para exportar sin aranceles y con cuotas generosas, lo que genera muy buenas perspectivas para el desarrollo productivo”, señaló.

El embajador remarcó además el potencial de la provincia en sectores clave para el mercado europeo. En ese sentido, destacó la importancia de la infraestructura energética que se desarrolla en la región y su aporte al abastecimiento internacional de gas, así como las oportunidades para ampliar las exportaciones de productos agroindustriales.

“Río Negro es una provincia muy importante para la Patagonia. Vemos potencial de crecimiento y de mayores intercambios en áreas como la energía y el agro, donde ya existen exportaciones hacia Europa. Hay posibilidades de seguir creciendo en productos como peras, manzanas y frutos secos”, expresó.

Durante la reunión también se dialogó sobre los desafíos vinculados a la sostenibilidad y el desarrollo de nuevos proyectos energéticos, haciendo foco en la participación de las comunidades y el cuidado ambiental como aspectos centrales para el crecimiento de largo plazo.

La visita del embajador continuará con una agenda de actividades en distintos puntos de la provincia para conocer de primera mano proyectos productivos, energéticos y de infraestructura que forman parte de la transformación económica que atraviesa Río Negro.