Reunión de trabajo para fortalecer la vinculación con el área de Minería

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El Equipo Directivo mantuvo una reunión de trabajo con Gonzalo Adaime, Director de Desarrollo Minero de la Región Sur, dependiente de la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente del Gobierno de la Provincia de Río Negro.

El encuentro se desarrolló en el marco del Convenio de Colaboración vigente entre nuestra institución y la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente, con el objetivo de continuar fortaleciendo las acciones conjuntas en materia de formación académica y vinculación institucional.

Durante la reunión se acordó avanzar en el desarrollo de actividades articuladas con el área de Minería y promover la generación de espacios destinados a la realización de Prácticas Profesionalizantes. Estas iniciativas permitirán que nuestros estudiantes accedan a experiencias formativas vinculadas con el ámbito laboral y productivo de la Región Sur, fortaleciendo su formación y acercándolos a los desafíos del sector.

Desde nuestra institución continuamos trabajando para consolidar los vínculos con organismos públicos y actores estratégicos del territorio, generando nuevas oportunidades de aprendizaje que contribuyan a una educación de calidad, comprometida con el desarrollo local y regional.

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