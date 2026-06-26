Reunión de trabajo para fortalecer la vinculación con el área de Minería

El Equipo Directivo mantuvo una reunión de trabajo con Gonzalo Adaime, Director de Desarrollo Minero de la Región Sur, dependiente de la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente del Gobierno de la Provincia de Río Negro.

El encuentro se desarrolló en el marco del Convenio de Colaboración vigente entre nuestra institución y la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente, con el objetivo de continuar fortaleciendo las acciones conjuntas en materia de formación académica y vinculación institucional.

Durante la reunión se acordó avanzar en el desarrollo de actividades articuladas con el área de Minería y promover la generación de espacios destinados a la realización de Prácticas Profesionalizantes. Estas iniciativas permitirán que nuestros estudiantes accedan a experiencias formativas vinculadas con el ámbito laboral y productivo de la Región Sur, fortaleciendo su formación y acercándolos a los desafíos del sector.

Desde nuestra institución continuamos trabajando para consolidar los vínculos con organismos públicos y actores estratégicos del territorio, generando nuevas oportunidades de aprendizaje que contribuyan a una educación de calidad, comprometida con el desarrollo local y regional.