Nuevos médicos se suman al Hospital de El Cuy

Dos profesionales generalistas se incorporaron al Hospital Área Programa El Cuy, fortaleciendo la atención y el acceso a la salud para la comunidad local.

El Hospital Área Programa El Cuy incorporó a dos nuevos profesionales que vienen a reforzar el sistema de salud de la localidad. Se trata del Dr. William Mendes (MPRN 10133) y la Dra. Brenda Santos (MPRN 10132), médicos generalistas que desde ayer forman parte del equipo de salud local.

Al respecto, el director del hospital, Cristóbal Luis, expresó:

“Desde ayer contamos con dos profesionales médicos generales. Agradezco enormemente el acompañamiento del Ministerio de Salud y al equipo del Área Programa El Cuy. Estas nuevas incorporaciones benefician a toda la comunidad”.

Con estas incorporaciones, se continúa fortaleciendo el sistema de salud pública, garantizando mayor acceso y una mejor atención para cada vecino y vecina de la provincia.