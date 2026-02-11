Más contribuyentes eligen el Pago Anual 2026 y aún hay tiempo para adherir

El Pago Anual 2026 de los impuestos Automotor e Inmobiliario está en los últimos días de vigencia, con vencimiento el 20 de febrero, y registra una mayor adhesión por parte de los contribuyentes en comparación con el año anterior.

De acuerdo con los datos actualizados al 9 de febrero, en 2026 se registraron 169.139 pagos por Pago Anual correspondientes a los impuestos Automotor e Inmobiliario, lo que representa un incremento cercano al 3% en comparación con el mismo período de 2025. Del total de pagos registrados, 90.589 corresponden al Inmobiliario y 78.550 a Automotor.

El Pago Anual permite adelantar el pago del año completo, evitar las actualizaciones mensuales de las cuotas y acceder a un descuento de hasta el 20% para quienes se encuentren sin deuda o con su situación regularizada al 31 de diciembre de 2025. Además, puede abonarse en hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard de Banco Patagonia, junto con el resto de los medios de pago habilitados.

La evolución de los datos refleja que los contribuyentes eligen esta alternativa. Quienes aún no optaron por el Pago Anual todavía están a tiempo de hacerlo hasta el 20 de febrero.

Las boletas fueron enviadas al correo electrónico declarado durante enero y también pueden descargarse desde http://agencia.rionegro.gov.ar.