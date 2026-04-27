Río Negro baja impuestos y logra una mejor producción

Río Negro avanza en un esquema concreto para producir más y mejor: baja impuestos en insumos clave, mejor acceso al financiamiento y condiciones reales para que la actividad crezca en todo el territorio.

Uno de los ejes es la energía, un insumo central en muchos procesos productivos. La Provincia redujo al 1% la alícuota de Ingresos Brutos sobre este servicio, y a esto se suma la baja del IVA del 27% al 10,5% para la energía utilizada en riego, lo que impacta directamente en la estructura de costos.

“Lo que buscamos es claro: bajar costos donde más impacta y acompañar al que produce. Cada decisión que tomamos va en ese sentido, con medidas concretas que se ven en la estructura de costos”, señaló el Ministro Carlos Banacloy.

Estas definiciones se enmarcan en la visión del Gobernador Alberto Weretilneck, orientada a generar condiciones concretas para producir, invertir y fortalecer el desarrollo de las economías regionales en toda la provincia.

La Provincia mantiene además la exención de Ingresos Brutos para las actividades primarias, una herramienta que mejora la competitividad de la producción agrícola y ganadera.

En paralelo, se consolidó un marco normativo orientado a promover inversiones y ordenar el desarrollo productivo. La Ley 5766 de Promoción Económica e Industrial establece incentivos para nuevas inversiones y ampliaciones, mientras que la Ley 5767 impulsa parques industriales y logísticos en distintas localidades.

A su vez, el sistema de garantías FOGARÍO facilita el acceso al crédito para productores y empresas, y la Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro articula herramientas de financiamiento, acompañamiento técnico y promoción de proyectos.

A nivel nacional, el Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI) incorpora beneficios como la amortización acelerada y la devolución de IVA para inversiones productivas.

“Río Negro tiene hoy un esquema más ordenado, con menor presión impositiva en puntos clave y herramientas para invertir. Eso genera condiciones para que la producción crezca y se desarrollen nuevos proyectos”, agregó Banacloy.

En este marco, las medidas implementadas buscan reducir costos, mejorar la competitividad y generar condiciones para el crecimiento de la producción en la provincia. “Tenemos con qué, y cuando bajan los costos y hay reglas claras, la producción responde”, concluyó el Ministro.