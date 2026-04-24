App de IPROSS ya puede descargarse en tiendas oficiales de Apple y Android

El Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS) habilitó su aplicación móvil y ya está disponible para descargar en App Store y Google Play Store. De esta manera, las y los afiliados pueden acceder fácilmente desde sus celulares y gestionar sus servicios de forma más ágil y práctica.

La app IPROSS permite acceder a la obra social de forma simple, rápida y segura desde el celular. Esta herramienta digital fue diseñada para facilitar gestiones, mejorar el acceso a la información y acompañar a las personas en su atención diaria, evitando trámites presenciales innecesarios.

“Pasamos de un sistema limitado a una solución más accesible para todos los afiliados, directamente desde el celular. Menos trámites, menos tiempo perdido y más acceso a la salud”, anunció el Gobernador Alberto Weretilneck en sus redes sociales.

A través de la aplicación, las y los usuarios pueden contar con su credencial digital para identificarse en centros de atención y farmacias, además de generar un token para validar consultas médicas y prácticas de manera segura.

La app incluye además un acceso directo al centro de atención al afiliado, con la posibilidad de comunicarse de manera rápida desde el celular, y brinda la opción de visualizar las atenciones realizadas, facilitando el seguimiento de cada caso dentro de la obra social.

Entre sus principales beneficios, se destacan la posibilidad de acceder a la información en cualquier momento, la simplificación de gestiones y una atención más ágil, en línea con el proceso de modernización y digitalización que impulsa el IPROSS junto al Gobierno de Río Negro.

Las y los afiliados que ya cuentan con usuario en la app podrán continuar utilizando sus mismas credenciales de acceso, sin necesidad de realizar nuevas gestiones.

Quienes aún no estén registrados deberán generar su usuario y, en caso de necesitar asistencia, podrán comunicarse a través de los canales de atención del organismo o acercarse a la delegación más cercana para recibir asesoramiento.

Esta disponibilidad forma parte de una política del Gobierno de Río Negro orientada a fortalecer los servicios públicos mediante herramientas digitales, mejorar la accesibilidad y simplificar gestiones, acercando soluciones concretas a los afiliados en toda la provincia.