Educación realizó aclaraciones respecto a un video viral

La Semana Mundial del Parto Respetado es una iniciativa que busca revertir la violencia obstétrica y es una oportunidad para que los equipos de salud repiensen sus prácticas, las personas gestantes conozcan sus derechos y la legislatura le de fuerza al marco normativo vigente.

Al tomarse conocimiento de la existencia del video y de la información acerca del mismo, desde Educación se investigó y se constató que la escuela y las personas que se muestran en las imágenes no pertenecen a la provincia.