Rio Negro pone en marcha el Plan Calor Leña 2026

Este jueves 21 de mayo el Gobierno de Río Negro lanzará oficialmente el Plan Calor Leña 2026 con el fin de acompañar, como desde hace más de diez años, a las familias que no cuentan con acceso a la red de gas natural durante el invierno.

Se trata de una política pública coordinada desde el Ministerio de Desarrollo Humano que se implementa desde hace más de una década en 33 Comisiones de Fomento de la Provincia y la Comuna de San Javier, incluyendo sus zonas rurales. Su objetivo es acompañar mediante la provisión de leña a todas aquellas familias que no cuentan con acceso a la red de gas natural durante la temporada invernal.

Desde 2024 el programa se organiza a través de Aportes No Reintegrables y convenios específicos, permitiendo que cada Comisión adquiera la leña más adecuada según sus necesidades. Para este año se calculó un valor estimado de $536,43 por kilo de leña y una entrega de 650 kg por familia, alcanzando a aproximadamente 2241 hogares. La inversión total asciende a $781.392.000, destinados a la compra de alrededor de 1.456.650 kg de leña.

El cronograma tentativo prevé el inicio de entrega de leña a partir del 12 de junio en Aguada Cecilio, Arroyo Los Berros, Arroyo Ventana, Cona Niyeu, Chipauquil y Sierra Pailemán.

El recorrido continuará hacia Aguada de Guerra, Comicó, El Caín, Nahuel Niyeu, Pilquiniyeu, Prahuaniyeu, Rincón Treneta, Yaminué, Clemente Onelli, Colan Conhue, Mamuel Choique, Ojos de Agua, Rio Chico, El Manso, Laguna Blanca, Mencue, Naupa Huen, Pilquiniyeu del Limay, Villa Llanquin y Villa Mascardi, finalizando en la segunda semana de agosto en Aguada Guzmán, Cerro Policía, Chelforó, El Cuy, Peñas Blancas y Valle Azul.

También, a partir de junio el equipo del programa realizará monitoreos mensuales para supervisar la entrega, distribución y stock de leña, además de relevar opiniones de las familias beneficiarias y acompañar la correcta rendición administrativa de los fondos.

De esta manera, el Gobierno de Río Negro sigue fortaleciendo políticas públicas que garantizan el acompañamiento a las familias rionegrinas durante el invierno, promoviendo condiciones más equitativas y una presencia activa del Estado en cada rincón de la provincia, especialmente en aquellas comunidades donde el acceso a servicios esenciales resulta limitado.