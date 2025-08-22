Provincia

Río Negro impulsa la transformación digital de las PYMES de alimentos

Ricardo Manrique 7 horas ago

La Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro, anunció el lanzamiento del Programa de Transformación Digital para PYMES de Alimentos que comenzará el 1 de septiembre. Se trata de una iniciativa que busca potenciar la competitividad y sostenibilidad del sector agroalimentario con valor agregado.

El programa es un espacio de encuentro que está dirigido a directivos y responsables de PYMES de alimentos y bebidas con valor agregado, con capacidad de decisión estratégica y operativa en sus empresas. Los cupos son limitados a 25 participantes.

El mismo, brindará herramientas prácticas para aumentar la eficiencia y la rentabilidad, poniendo el foco en mejorar la comercialización y el posicionamiento en nuevos mercados; fortalecer la gestión económica y financiera de las empresas; incorporar tecnologías digitales aplicadas a procesos, ventas y marketing; diseñar e implementar un modelo de negocio sostenible adaptado a la era digital; impulsar la innovación, el liderazgo y la cultura digital dentro de las organizaciones.

Inicio: 1 de septiembre de 2025

Duración: 6 módulos (5 virtuales y 1 presencial)

Modalidad: híbrida – 48 horas de cursada total

Entre los resultados esperados se destacan: comprender que la transformación digital involucra a toda la organización, más allá de la tecnología; incorporar metodologías ágiles y cultura de innovación; optimizar procesos, reducir costos y mejorar la experiencia del cliente; desarrollar ventas en canales digitales, e-commerce y estrategias con inteligencia artificial; y diseñar modelos de negocios sostenibles de fuerte componente digital.

Este programa se implementará de manera simultánea en distintas provincias, siendo Río Negro una de las sedes estratégicas para fortalecer el desarrollo territorial del sector.

Para mayor información ingresar a www.adern.gob.ar

