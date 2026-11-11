Altas temperaturas: cómo cuidarse para evitar golpes de calor

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Ante las altas temperaturas previstas para esta semana, el Ministerio de Salud de Río Negro recomienda tomar precauciones para prevenir golpes de calor y proteger la salud. La exposición excesiva al sol y al calor puede provocar una rápida pérdida de líquidos y sales minerales, y causar síntomas como desmayos, dolor de cabeza, náuseas, somnolencia e incluso convulsiones.

Por tal motivo, se recomienda evitar la exposición solar demasiado tiempo o bien en horarios en los que los rayos solares se proyectan más verticalmente. Además, es necesario utilizar la protección solar adecuada y renovarla cada dos horas.

Recomendaciones

  • Aumentar el consumo de agua, sin esperar a tener sed, para mantener una hidratación adecuada.
  • No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 17).
  • Evitar las bebidas alcohólicas o muy azucaradas.
  • Realizar comidas más livianas y en pequeñas cantidades.
  • Incorporar más verduras y frutas frescas de estación.
  • Reducir la actividad física en los momentos más calurosos.
  • Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; al igual que sombreros y anteojos oscuros.
  • Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
  • Utilizar protector solar, factor mayor a 30
  • Prestar especial atención a niños pequeños, personas mayores y quienes presentan condiciones de salud preexistentes.

El golpe de calor es una condición que se da cuando el cuerpo no puede regular su temperatura y puede ser grabe si no se actúa a tiempo.

En este sentido los síntomas que se presentan son, dolor de cabeza, vértigos, náuseas, confusión, convulsiones y pérdida de conciencia, piel enrojecida -caliente y seca-, respiración y pulso débil, y elevada temperatura corporal.

Ante estos síntomas, consultar con su médico o asistir al centro de salud más cercano.

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