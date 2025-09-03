Noticia del día Ramos Mexía Regionales

Capacitación para el uso del BOT MEX-IA en Ramos Mexía

Ricardo Manrique 9 horas ago

La semana pasada se llevó a cabo una jornada de capacitación destinada a los trabajadores municipales de Ramos Mexía, orientada al uso del BOT MEX-IA, el nuevo asistente virtual de la Municipalidad.

Este sistema innovador, disponible en WhatsApp y Telegram, permitirá agilizar trámites administrativos durante las 24 horas del día y desde cualquier lugar, brindando así mayor comodidad y eficiencia en la gestión.

A través del BOT, los trabajadores podrán acceder de manera inmediata y segura a información clave, como:

  • Carrera administrativa
  • Licencias médicas
  • Recibos de sueldo
  • Legajo personal
  • Constancias laborales
  • Capacitaciones
  • Normativas vigentes
  • Comunicados oficiales

Con esta herramienta, el Municipio avanza en la modernización, digitalización y despapelización de la gestión pública, contribuyendo además al cuidado del medio ambiente.

El BOT MEX-IA se consolida como un aliado estratégico para fortalecer la atención y la administración municipal, brindando soluciones prácticas y accesibles para toda la comunidad de trabajadores.

