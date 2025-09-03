Capacitación para el uso del BOT MEX-IA en Ramos Mexía

La semana pasada se llevó a cabo una jornada de capacitación destinada a los trabajadores municipales de Ramos Mexía, orientada al uso del BOT MEX-IA, el nuevo asistente virtual de la Municipalidad.

Este sistema innovador, disponible en WhatsApp y Telegram, permitirá agilizar trámites administrativos durante las 24 horas del día y desde cualquier lugar, brindando así mayor comodidad y eficiencia en la gestión.

A través del BOT, los trabajadores podrán acceder de manera inmediata y segura a información clave, como:

Carrera administrativa

Licencias médicas

Recibos de sueldo

Legajo personal

Constancias laborales

Capacitaciones

Normativas vigentes

Comunicados oficiales

Con esta herramienta, el Municipio avanza en la modernización, digitalización y despapelización de la gestión pública, contribuyendo además al cuidado del medio ambiente.

El BOT MEX-IA se consolida como un aliado estratégico para fortalecer la atención y la administración municipal, brindando soluciones prácticas y accesibles para toda la comunidad de trabajadores.