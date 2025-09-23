Río Negro palpita una nueva edición de los Juegos Nacionales Evita

La semana próxima una delegación de más de 300 rionegrinos y rionegrinas arribará a Mar del Plata para vivir nuevamente la final nacional de los Juegos Deportivos Evita.

Las acciones se desarrollarán del 29 de septiembre al 4 de octubre y reunirán a jóvenes deportistas de todo el país que se medirán en 29 disciplinas convencionales y 7 adaptadas.

Cabe destacar que en 2024, Río Negro logró su mejor posición histórica en los juegos al subirse por primera vez al podio y finalizar la competencia como la tercera mejor provincia del país.

En este sentido, el Secretario de Deporte, Nahuel Astutti, afirmó que “esperamos que nuestros representantes tengan una semana inolvidable, no solo a nivel deportivo, sino conociendo un nuevo lugar y compartiendo con sus pares del resto del país” y agregó que “nuestros deportistas deben sentir orgullo de que van a competir a nivel nacional representando a nuestra bandera y nuestra provincia, algo que cualquier atleta rionegrino sueña”.

En 2024 fueron 72 las medallas obtenidas por la delegación rionegrina (32 de oro, 22 de plata y 18 de bronce), siendo superada en el sistema olímpico únicamente por Santa Fe (38 oro) y Córdoba (35 oro).

De esta manera Río Negro palpita una nueva edición de los Juegos Deportivos Evita, donde buscará una vez más ser protagonista a nivel nacional.