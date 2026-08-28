Los Menucos: Daiana “Day” Chaia llevará su cocina al escenario internacional

Daiana “Day” Chaia es una emprendedora de Los Menucos, localidad de la Región Sur de la provincia de Río Negro, cuya historia está profundamente ligada a la cocina familiar.

Criada en un entorno donde la gastronomía era parte de la vida cotidiana, creció entre recetas, saberes y prácticas transmitidas por su abuela Magdalena y su madre Cristina, integrantes de una familia de cocineras reconocidas en la comunidad como “Las Vascas”. Esa herencia marcó su identidad y se consolidó como el camino profesional que hoy la define.

Es técnica profesional en gastronomía, egresada de la Escuela de Hotelería y Gastronomía de Bariloche. Actualmente es propietaria de “Salsa Rosa”, restaurante y confitería ubicado sobre calle Patagonia, en el corazón de Los Menucos. El espacio funciona en una casa histórica centenaria, donde operó la primera expendedora de combustible de la zona y que también fue hogar de su abuela Rosa, aportando un fuerte valor simbólico y afectivo a su propuesta.

Su recorrido continúa proyectándose más allá del territorio. En 2026 fue seleccionada como una de las representantes de Río Negro, la Patagonia y Argentina en Perú, donde participará en septiembre de un nuevo encuentro internacional, llevando consigo una cocina que une tradición, historia y comunidad.

Daiana “Day” Chaia es una de las 21 representantes de Río Negro y Neuquén llevarán la identidad gastronómica de la Patagonia a Perú

Actividad que se desarrollara del 31 de agosto al 6 de septiembre donde la delegación argentina integrada por 21 personas de las provincias de Río Negro y Neuquén participará de ENBHIGA Internacional Perú 2026, que tendrá actividades en las ciudades de Tarapoto, Lima, Pucusana y Paracas.

La delegación está conformada por cocineros, cocineras, estudiantes de gastronomía de diferentes instituciones y profesionales vinculados a la comunicación y el turismo. Todos ellos tendrán la oportunidad de representar a sus territorios y compartir en un escenario internacional la diversidad gastronómica, cultural y turística de la Patagonia.

El encuentro reunirá delegaciones de Argentina, Perú, Chile, España y Colombia, generando durante una semana un espacio de intercambio de experiencias, saberes y culturas. La agenda contempla actividades gastronómicas, experiencias culinarias, promoción de productos, intercambio profesional, acciones vinculadas al turismo y diferentes espacios de vinculación entre los participantes.

Para quienes integran la delegación argentina, esta experiencia representa también formación, crecimiento y proyección profesional. Los estudiantes podrán vivir una experiencia internacional vinculada directamente con su formación; los cocineros y cocineras compartir sus conocimientos y trayectorias; y los profesionales de comunicación y turismo contribuirán a contar y visibilizar nuestros productos, destinos e identidades.

Detrás de esta delegación existe un importante esfuerzo personal y colectivo. Cada uno de sus 21 integrantes asumió el desafío de afrontar gastos, organización y preparación para poder concretar el viaje. Es un esfuerzo que expresa el compromiso de quienes creen en la gastronomía, la formación, el turismo y la cultura como herramientas para generar oportunidades y construir vínculos.

La delegacion rionegrina cuenta además con el acompañamiento de la Agencia de Desarrollo Económico de la Provincia de Río Negro, cuyo aporte resulta fundamental para fortalecer la presencia de la región en este encuentro internacional y acompañar la promoción de la producción, la gastronomía y el turismo patagónico.

ENBHIGA propone un espacio donde gastronomía, turismo, cultura, educación, producción y comunicación se encuentran para compartir y contar los territorios.En ese marco, las 21 personas que viajarán a Perú no llevan solamente recetas o productos: llevan historias, conocimientos, identidad y el trabajo cotidiano de una región.

Río Negro y Neuquén llegan a Perú con una delegación que representa el esfuerzo de muchas personas y el deseo de mostrar al mundo la riqueza y diversidad de la Patagonia.