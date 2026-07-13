Villa Llanquín: comenzaron las obras para ampliar la red trifásica

El Gobierno de Río Negro inició en los últimos días, junto a EDERSA, los trabajos para extender la red trifásica en Villa Llanquín, una obra que mejorará los servicios y acompañará el desarrollo productivo y comunitario.

Las tareas avanzan en el sector de Balsa Maroma y permitirán llevar la conexión trifásica hasta la zona de la balsa y la plazoleta ferial, dos espacios centrales para la actividad cotidiana de la comunidad.

La intervención responde a las necesidades planteadas por vecinos y autoridades locales durante la recorrida realizada hace unas semanas por el secretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, junto a su colaboradora Natalia Páez y el comisionado de Fomento, Cristian Sánchez.

Durante esa jornada se evaluaron diferentes demandas vinculadas al servicio eléctrico, entre ellas la situación de los tendidos de Barrio Arriba, la extensión de la red trifásica hacia Balsa Maroma y la posibilidad de instalar un tendido monofásico en la zona rural de La Costa.

A partir de ese relevamiento, el Gobierno Provincial avanzó con las gestiones necesarias para comenzar una obra prioritaria para Villa Llanquín, cumpliendo el compromiso asumido con la comunidad.

Los trabajos se desarrollaron incluso durante el feriado y bajo condiciones climáticas adversas, con lluvias persistentes en la zona. El personal de la distribuidora continuó con las tareas, acompañado por la Comisión de Fomento de Villa Llanquín.

Energía para acompañar el crecimiento

La nueva infraestructura permitirá mejorar la capacidad del servicio en un sector estratégico y generar mejores condiciones para el desarrollo de emprendimientos, actividades productivas, ferias y eventos comunitarios.

También fortalecerá los servicios disponibles para vecinos y visitantes en la zona de la balsa, un punto clave para la conectividad y la vida diaria de la localidad.

La obra forma parte de una política provincial que busca dar respuestas concretas en cada territorio, con planificación, presencia y obras que preparan a las comunidades para el futuro.