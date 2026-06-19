Triquinosis en temporada de faena: la importancia de consumir carne segura

El Ministerio de Salud, a través de su área de Zoonosis y Salud Ambiental, recuerda que la prevención y el análisis por digestión artificial de la carne son los pilares fundamentales para resguardar a la comunidad frente a la Triquinosis, frente a la tradicional época de faena y caza.

El consumo de chacinados o carnes provenientes de la caza y de la cría domiciliaria de cerdos sin su debido control sanitario representa un peligro latente para la salud. La autoridad sanitaria provincial invita a la comunidad a extremar las medidas de prevención para evitar la triquinosis, una enfermedad parasitaria que se transmite a través del consumo de carne cruda o mal cocida de cerdo, jabalí, puma u otros animales silvestres, así como de chacinados y embutidos (chorizos, salamines, bondiola, jamón) sin el debido control veterinario.

La enfermedad suele manifestarse entre una y dos semanas después de haber ingerido el alimento contaminado. Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre y malestar general, dolores musculares intensos, edema o inflamación en los párpados, náuseas, vómitos, diarrea, sensibilidad a la luz (fotofobia).

Ante la aparición de cualquiera de estas señales, especialmente si se consumieron productos de cerdo o de caza recientemente, se recomienda acudir de forma urgente al centro de salud u hospital más cercano. La detección temprana es fundamental para comenzar un tratamiento efectivo y evitar complicaciones cardíacas, respiratorias o neurológicas.

Guía práctica de prevención

A los consumidores se les sugiere comprar seguro, adquirir siempre carne de cerdo y chacinados en comercios habilitados y verificar que cuenten con el rótulo o etiqueta que certifique su origen y control sanitario. Evitar lo informal; no consumir productos caseros a menos que se tenga la certeza de que la res fue analizada y certificada como libre de triquinosis. Asegurar la cocción por completo de la carne de cerdo o de caza. Es importante destacar que la salazón, el ahumado, el secado y el congelado no matan al parásito.

Para productores y criadores:

Higiene en el criadero: mantener las instalaciones limpias, libres de roedores y asegurar una alimentación adecuada para los animales.

No usar desperdicios: no se recomienda alimentar a los cerdos con restos de comida, basura o despojos de faena.

Manejo de cadáveres: eliminar correctamente los restos de animales muertos para evitar que otros cerdos o roedores los consuman.

Faena para consumo propio: si realizás una faena domiciliaria para el consumo familiar, es indispensable enviar una muestra a analizar mediante la técnica de digestión artificial.

Para garantizar la aptitud de la carne, se debe enviar la entraña (pilar del diafragma) completa por cada animal faenado, con un peso mínimo de 100 gramos. La muestra debe estar correctamente identificada y mantenerse refrigerada hasta su entrega.

La red de laboratorios de Salud Ambiental de la provincia se encuentra a disposición en las siguientes localidades: