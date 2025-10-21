Provincia

Río Negro moderniza herramienta para fortalecer la protección de infancias

Ricardo Manrique 2 días ago

Río Negro dio un paso clave en el fortalecimiento de las políticas públicas destinadas a la protección y acompañamiento de niñas, niños y adolescentes con la renovación integral del Registro Único Nominal (RUN), una herramienta fundamental para el seguimiento de situaciones de vulneración de derechos.

La Dirección de Informática, Telecomunicaciones y Administración del RUN, dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), llevó adelante un proceso de modernización completa del sistema, que durante años funcionó sobre una plataforma heredada. Pese a las limitaciones, el equipo técnico logró sostener su funcionamiento y adaptarlo a las necesidades del trabajo territorial.

En articulación con ALTEC, se presentó una nueva versión del sistema, desarrollada íntegramente por profesionales rionegrinos y diseñada con una mirada centrada en la experiencia de quienes trabajan diariamente en territorio.

El nuevo RUN es más ágil, adaptable y eficiente, y permitirá registrar intervenciones con mayor rapidez y precisión, fortalecer los procesos de supervisión y generar información clave para la toma de decisiones en materia de políticas públicas.

“Seguimos trabajando para que la tecnología esté al servicio de quienes más lo necesitan, fortaleciendo cada día las políticas públicas de niñez y adolescencia”, destacaron desde la Dirección.

Con esta renovación, Río Negro reafirma su compromiso con el desarrollo de herramientas tecnológicas innovadoras que acompañen el trabajo de los equipos y contribuyan a la protección integral de los derechos de las infancias y adolescencias en toda la provincia.

