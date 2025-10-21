Los Menucos Regionales

Los Menucos: Jornada de Salud Infantil

Ricardo Manrique 2 días ago

Desde el Hospital Dr. Néstor Perrone queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a la Facultad de Ciencias Médicas (FaCiMed) y a las familias que participaron por su compromiso y colaboración en la jornada de control y evaluación destinada a niños y niñas.

Durante la actividad se realizaron controles gratuitos de salud infantil, que incluyeron la detección de cardiopatías congénitas, control del crecimiento, identificación de factores de riesgo y la aplicación de vacunas correspondientes.

Esta importante tarea fue desarrollada por cardiólogos infantiles y un equipo de pediatras comprometidos con el cuidado y la detección temprana de posibles afecciones.

Agradecemos profundamente a cada familia por su participación y compromiso, que hacen posible fortalecer la prevención y garantizar una atención integral desde los primeros años de vida.

