Piden la expulsión de la diputada Lorena Villaverde

El diputado nacional Facundo Manes presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para excluir a la legisladora rionegrina Lorena Villaverde, acusada de tráfico de cocaína, y reclamó además que renuncie a su candidatura a senadora nacional por Río Negro.

“No podemos permitir que la narcopolítica avance en Argentina”, expresó Manes en su cuenta oficial de X, donde compartió la iniciativa legislativa.

El proyecto propone expulsarla por “indignidad”, amparado en el artículo 66 de la Constitución Nacional. El documento lleva la firma del propio Manes y fue presentado formalmente este viernes.

Además, manifestó su solidaridad con el periodista Nicolás Wiñazki, quien habría sido amenazado por Villaverde:

“No vamos a permitir que conviertan a la Argentina en un narco-Estado”, afirmó.

La presentación generó un fuerte cimbronazo y promete abrir un nuevo capítulo de tensión en el Congreso Nacional.