Río Negro logró el financiamiento definitivo para las Rutas 6 y 8

El Gobierno Provincial obtuvo la aprobación por parte de la CAF para incorporar las obras de repavimentación de las Rutas Provinciales 6 y 8 al Programa de Desarrollo Territorial de Río Negro. Esta gestión, impulsada por el Gobernador Alberto Weretilneck, garantiza la finalización de una obra estratégica que mejora la conectividad y acompaña el desarrollo productivo.

Este nuevo hito en la agenda de obra pública provincial, responde una demanda histórica de productores, vecinos y comunidades de la región. El trabajo fue sostenido técnicamente por el Ministerio de Hacienda y la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE).

La confirmación llegó luego de meses de gestiones técnicas entre el equipo provincial y los organismos internacionales de crédito, como parte de una decisión política orientada a ordenar recursos, sostener la inversión pública y transformar la planificación en obras concretas para los rionegrinos.

Con este anuncio, la Provincia da un paso clave hacia la finalización de esta arteria estratégica para la conectividad y el desarrollo productivo regional. La obra, comprendida en dos tramos, se consolida como parte de una de las gestiones de financiamiento externo más activas de los últimos años.