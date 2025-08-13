Los Menucos suma nuevas cámaras y tecnología para seguridad ciudadana

La intendenta de Los Menucos, Mabel Yauhar, mantuvo una reunión con el subsecretario de Seguridad Ciudadana, José Arcajo, y el director operativo, Juan Pablo Ibáñez, para avanzar en acciones conjuntas que fortalezcan la seguridad en la localidad.

En este marco, se confirmó la incorporación de 8 nuevas cámaras de seguridad y la instalación de lectores automáticos de patentes, que permitirán integrar a Los Menucos al anillo digital de la provincia.

Estas mejoras tecnológicas forman parte del trabajo articulado entre el municipio y el gobierno provincial, con el objetivo de mejorar la estructura de seguridad y brindar mayor tranquilidad a los vecinos.

“Municipalidad y provincia, trabajando juntos siempre para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, destacó Yauhar.