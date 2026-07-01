Salud suma una nueva herramienta para agilizar la logística sanitaria

En el marco de las acciones continuas para potenciar la logística sanitaria y brindar mejores herramientas de trabajo a los equipos técnicos, el Gobierno de Río Negro incorporó un nuevo autoelevador con motor a combustión interna en los depósitos centrales del Ministerio de Salud en Viedma. El equipamiento está destinado a agilizar y optimizar de manera directa el esquema de distribución de insumos hospitalarios en todo el territorio provincial.

Con la incorporación del nuevo autoelevador de alta resistencia, el Ministerio de Salud agilizará los tiempos de carga y despacho de camiones. La adquisición clave prioriza la seguridad laboral del personal y garantiza una respuesta logística inmediata para todo el sistema sanitario.

Esta nueva herramienta, que cuenta con una capacidad de carga de 1.500 kilogramos y una altura de elevación de 4,5 metros, ya se encuentra operativa sobre neumáticos, con el patentamiento correspondiente y su carro de traslado. Su disponibilidad permanente permitirá acelerar los procesos diarios de preparación de carga y el despacho de los camiones que abastecen de forma continua a los 36 hospitales de la provincia.

La adquisición, que representó una inversión provincial superior a los $50 millones, significa un salto cualitativo hacia una gestión más eficiente. Al centralizar y dinamizar el movimiento de insumos en Viedma, se asegura un impacto directo y proporcional en la cadena de suministro, garantizando que cada hospital rionegrino reciba sus materiales médicos de manera oportuna.

El verdadero valor de esta incorporación radica en la continuidad del servicio: al contar con un equipo de alta resistencia y disponibilidad inmediata, se eliminan demoras en la preparación de cargas críticas para el interior provincial.