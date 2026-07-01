Weretilneck participó de la asunción de Diego Santilli

El Gobernador Alberto Weretilneck participó en Casa Rosada del acto de asunción de Diego Santilli como Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. “Contás con nuestro acompañamiento para avanzar en ese rumbo”, manifestó.

El Presidente Javier Milei le tomó juramento a Santilli en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Luego del acto, Weretilneck felicitó al nuevo Jefe de Gabinete y le deseó “el mayor de los éxitos en esta nueva responsabilidad”.

“Estoy convencido de que el diálogo, el trabajo conjunto y una mirada verdaderamente federal son el camino para construir una Argentina con más desarrollo y oportunidades”, expresó el Gobernador.

Weretilneck remarcó que Río Negro seguirá trabajando para defender los intereses de su gente, impulsar las obras e inversiones que la provincia necesita y fortalecer una agenda común que genere más producción, empleo y crecimiento para todos los rionegrinos.