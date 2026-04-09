Río Negro intensifica búsqueda de médicos para cubrir demanda en hospitales

El Ministerio de Salud de Río Negro mantiene abierta la convocatoria a profesionales médicos y especialistas con el objetivo de fortalecer el sistema público de salud y garantizar una atención integral y de calidad en toda la provincia.

El Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, destacó que se trata de una política sostenida que busca ampliar los equipos en todo el territorio: “Nuestro sistema de salud está conformado por 36 hospitales y 191 centros de atención en cada una de las localidades. Las realidades son distintas y por eso sostenemos esta convocatoria de manera permanente”.

En este marco, señaló que actualmente el foco está puesto en reforzar áreas clave, especialmente en la Zona Atlántica y en localidades como Sierra Grande, donde se requiere incorporar profesionales en especialidades como Cirugía General, Clínica Médica, Pediatría y Ginecología y Obstetricia.

La convocatoria también incluye otras especialidades estratégicas como Neonatología, priorizando la cobertura en servicios esenciales como Tocoginecología, Pediatría con formación neonatal y Cirugía General.

Thalasselis remarcó además el contexto actual a nivel nacional: “Sabemos que hay menos profesionales que deciden trasladarse entre regiones, y ese es uno de los desafíos que tenemos como provincia”.

En ese sentido, puso en valor el sistema de salud rionegrino: “Es un sistema que está cumpliendo con sus salarios, que sigue invirtiendo en infraestructura, en tecnología y en la mejora de los procesos. Además, brinda oportunidades concretas de desarrollo profesional, y a eso los invitamos”.

La incorporación de nuevos profesionales permite fortalecer la capacidad de respuesta del sistema, sostener servicios esenciales y mejorar la atención en los hospitales públicos de la provincia.

La convocatoria permanece abierta de manera continua para médicas, médicos y especialistas interesados en integrarse al sistema de salud rionegrino. Las personas interesadas pueden obtener más información y postularse a través del sitio oficial: https://salud.rionegro.gov.ar/programa/375/convocatoria-nacional-rio-negro.

También pueden comunicarse por correo electrónico a convocatoriamedicarn@salud.rionegro.gov.ar.