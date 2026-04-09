Convocan a familias de todo el país para adoptar a una niña de 12 años

El Juzgado de Familia N°19 de Villa Regina, a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, convoca a familias que deseen adoptar a una niña de 12 años.

Esta convocatoria está dirigida a familias de todo el país, que cuenten con deseos de ahijarla, acompañándola en su crecimiento, con afecto y comprensión, brindándole espacios de escucha y reflexión.

Quienes tengan interés deben llenar el formulario de inscripción en:

https://forms.gle/ZXB1G6QXJs3nMBYKA

Para mayor información pueden comunicarse con el teléfono (0298) 4295000 int.180 o por correo electrónico a juzfliavillaregina@jusrionegro.gov.ar

Más información sobre la adopción:

https://www.argentina.gob.ar/justicia/adopcion/guia

https://comunicacionjudicial.jusrionegro.gov.ar/adopcion

https://www.jusrionegro.gov.ar/web/acceso-a-justicia/adopcion