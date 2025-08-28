Río Negro incorpora 36 ambulancias y avanza con obras hospitalarias

El Gobernador Alberto Weretilneck anunció la incorporación de 36 ambulancias de última generación para reforzar el sistema de salud provincial y confirmó avances en obras hospitalarias en distintas localidades, junto con la adquisición de equipamiento médico de alta tecnología y la modernización de laboratorios. Además, adelantó que desde la próxima semana las guardias médicas se actualizarán de manera automática con cada incremento salarial.

Durante el acto de inauguración de los nuevos espacios en el hospital de Cinco Saltos, Weretilneck repasó los avances de la política sanitaria provincial y destacó que “en menos de dos años los 34 hospitales de Río Negro contarán con infraestructura acorde a estos tiempos”.

El Mandatario subrayó la entrega de 50 vehículos al sistema de salud, entre ellos 36 ambulancias de alta complejidad, además de camionetas 4×4, que permitirán mejorar la capacidad de respuesta en todo el territorio provincial.

A esto se suma nueva tecnología médica -como ecógrafos y mesas de anestesia- y la modernización de laboratorios, considerados hoy un cuello de botella para el sistema.

Weretilneck puso en valor la tarea de los más de 8.000 trabajadores de salud que tiene Río Negro, quienes “mañana, tarde y noche ponen compromiso y vocación para salvar vidas”. Además, anunció que a partir del 8 de septiembre las guardias de la Ley 1904 tendrán actualización automática con cada incremento salarial, un reconocimiento esperado por los profesionales.