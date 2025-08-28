Provincia

Río Negro avanza en la prevención de infecciones perinatales

Ricardo Manrique 5 horas ago

Profesionales de la salud de Río Negro participaron activamente en la presentación y actualización de los algoritmos de diagnóstico y tratamiento para el control de las infecciones perinatales por VIH, sífilis, hepatitis B y Chagas.

En el marco de la iniciativa de eliminación de la transmisión materno infantil plus (ETMI) del Ministerio de Salud de la Nación, se realizó un trabajo en conjunto con la participación de los equipos provinciales reafirmando el compromiso de Río Negro con la salud pública y la prevención en toda la región.

Este trabajo busca fortalecer las estrategias para eliminar la transmisión materno-infantil de infecciones prevenibles, promoviendo un abordaje integral desde el primer nivel de atención y con un enfoque de derechos, equidad y acceso a la salud.

El objetivo es aumentar los controles de las embarazadas, para poder realizar un tratamiento oportuno y prevenir la transmisión al bebé específicamente de VIH, Sífilis, Chagas y Hepatitis B.

