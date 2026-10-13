Pilquiniyeu: piden circular con extrema precaución por agua sobre la ruta

as lluvias de los últimos días provocaron acumulación de agua sobre la calzada en el sector conocido como la Bajada de Pérez. Desde la Comisión de Fomento solicitaron precaución y realizaron gestiones para obtener una pronta solución.

La Comisión de Fomento de Pilquiniyeu solicitó a la comunidad y a los vecinos de la zona rural circular con extrema precaución debido a la presencia de agua acumulada que atraviesa la ruta, como consecuencia de las lluvias registradas durante los últimos días.

La situación se presenta específicamente en el sector conocido como la Bajada de Pérez, donde el agua cruza sobre la calzada y representa un riesgo para quienes transitan por el lugar.

Ante este escenario, la comisionada de fomento, Diana Miglio, informó que ya se realizaron las gestiones y los reclamos correspondientes ante los organismos pertinentes.

Según explicó, el objetivo es que se evalúen las causas del desborde y se encuentre una pronta solución que permita garantizar la seguridad vial de vecinos y conductores.

Solicitan extremar las precauciones

Desde la Comisión de Fomento advirtieron sobre la importancia de transitar con cuidado por el sector, teniendo en cuenta que se prevé la continuidad de las lluvias debido a las condiciones climáticas actuales.

La acumulación de agua sobre la ruta exige especial atención, particularmente para quienes circulan desde y hacia los parajes rurales de la zona.

Mientras se aguarda una respuesta de los organismos competentes, las autoridades locales reiteraron el pedido de extrema precaución al transitar por la Bajada de Pérez, con el objetivo de prevenir accidentes y resguardar la seguridad de toda la comunidad.